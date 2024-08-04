Эта система является жизненно важной для Земли.

Критическая система течений Атлантического океана, которая влияет на погоду в мире, может разрушиться уже в конце 2030-х годов. Такое предположение высказали ученые в новом исследовании, пишет CNN.

За последние годы несколько исследований показали, что ключевая система - Атлантическая меридиональная перекидная циркуляция (АМОК) может быть на пути к коллапсу, ведь она ослаблена повышением температуры океана и нарушением солености, что вызвано изменением климата из-за жизнедеятельности людей.

Однако в новом исследовании, которое сейчас проходит рецензирование и еще не было опубликовано в журнале, используют современную модель для оценки того, когда эта система может разрушиться. По прогнозам ученых, это может произойти, скорее всего, между 2037 и 2064 годами. Также в исследовании предполагают, что к 2050 она, вероятно, разрушится, чем не разрушится.

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"Это действительно вызывает беспокойство. Все негативные побочные эффекты антропогенного изменения климата все равно будут продолжаться, например, больше волн жары, больше засух, больше наводнений. А если к этому добавить еще и крах АМОК... климат станет еще более искаженным", - объяснил исследователь морских и атмосферных явлений из Утрехтского университета в Нидерландах и соавтор исследования Рене ван Вестен в интервью CNN.

Ученые объясняют, что подобно конвейеру АМОК втягивает теплую поверхностную воду из южного полушария и тропиков, после чего распределяет ее в холодной Северной Атлантике.

"Более холодная, более соленая вода погружается и течет на юг. Этот механизм удерживает части Южного полушария от перегрева, а части Северного полушария от невыносимого похолодания, распределяя питательные вещества, которые поддерживают жизнь в морских экосистемах", - говорится в материале.

По словам ученых, последствия распада АМОК могут привести к тому, что некоторые части мира станут неузнаваемыми. Через 10 лет после разрушения арктические льды начнут сползать на юг, а через 100 достигнут южного побережья Англии. Кроме того, средняя температура в Европе резко снизится, как и в Северной Америке, а также некоторых частях США. В тропических лесах Амазонки полностью изменится смена времен года: теперешний сухой сезон превратится в дождливые месяцы и наоборот.

"Коллапс АМОК - это действительно большая опасность, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы ее избежать", - предупредил физический океанограф из Потсдамского университета в Германии, который не участвовал в последнем исследовании Стефан Рамсторф.

По его словам, акцент в океанологических исследованиях на время распада является относительно новым явлением, однако это показывает, насколько далеко продвинулось понимание учеными ослабления АМОК.

"Еще несколько лет назад мы обсуждали, произойдет ли это вообще, как своего рода маловероятный риск с высокими последствиями. А сейчас это выглядит гораздо более вероятным, чем несколько лет назад, что это произойдет. Сейчас люди начинают приближаться к тому, когда это произойдет", - подчеркнул Рамсторф в интервью CNN.

Исследователь добавил, что еще пять лет назад он согласился бы, что коллапс АМОК в этом году маловероятен.

"Сейчас есть пять работ, в которых предполагается, что это вполне может произойти в этом веке, или даже к середине века. Моя общая оценка заключается в том, что риск того, что мы пройдем переломный момент в этом веке, вероятно, даже превышает 50%", - подчеркнул ученый.

Глобальное потепление в мире - последние новости

Как писал УНИАН, впервые за 11 тысяч лет ледники достигли наименьших размеров из-за глобального потепления. По словам ученых, "снежная каша" составляет 57% всей талой воды на шельфовых ледниках Антарктиды. Ученые отмечают, что эта каша менее белая и поглощает больше солнечной энергии, чем снег и лед, что приводит к повышенному таянию.

В то же время климатолог Денис Пишняк заявил, что тренд на глобальное потепление климата продолжается уже более 100 лет и совпадает с началом массовой индустриализации и урбанизации человеческой цивилизации.

"Температурные колебания именно тогда не сыграли значительной роли, в отличие от примерно 1900 года, когда кривая температуры действительно резко пошла вверх. Свою роль сыграл демографический фактор: в 1880-1890 годах начинается рост населения, продолжается индустриализация, которую сопровождает массовое использование полезных ископаемых, в частности, угля", - объяснил ученый.

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