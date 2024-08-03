Тропические ледники, достигшие своего наименьшего размера, показали, что тропики уже потеплели сверх пределов, которые в последний раз наблюдались в эпоху голоцена.

Ледники тают быстро и это становится все более очевидным с ростом эмпирических данных. Сейчас науке известно, что снежная каша составляет 57% всей талой воды на шельфовых ледниках Антарктиды.

Об этом сказала доктор Ребекка Делл из Института полярных исследований Скотта в Кембридже, пишет Interesting Engineering. Она пояснила, что эта каша менее белая и поглощает больше солнечной энергии, чем снег и лед, что приводит к повышенному таянию.

Прогнозы ученых показывают, что ледники в тропических регионах тают из-за потепления вдоль границ экватора планеты. Такой вывод был сделан путем изучения пород в тропических регионах, которые всегда были покрыты доисторическим льдом, но недавно обнажили землю.

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Ученые из Бостонского колледжа, проводившие исследование, заявили, что тропические ледники сократились до самых маленьких размеров за более чем 11 700 лет. Тропики уже прогрелись выше значений, которые в последний раз наблюдались только в эпоху голоцена.

После анализа образцов горных пород, полученных из четырех ледников в Андах, было обнаружено, что ледники растаяли быстрее, чем прогнозировали ученые. Тропические ледники отступали так быстро, что даже перегнали межэпохальный эталон, который палеоклиматолог Джереми Шакун из Бостонского колледжа, назвал "тревожным".

"У нас есть веские доказательства того, что эти ледники сейчас меньше, чем когда-либо за последние 11 000 лет", - прокомментировал Шакун.

"Учитывая, что современное отступление ледников связано с повышением температуры, а не с уменьшением количества выпавшего снега или изменением облачного покрова, наши выводы свидетельствуют, что тропики уже потеплели за пределами своего голоценового диапазона и в антропоцене", - сказал он и добавил, что по этой причине теперь ледники будут отнесены к антропоцену, а не к голоценовому межледниковому периоду.

Антропоцен - это период времени, в течение которого деятельность человека оказала достаточное влияние на окружающую среду, чтобы составить отчетливое геологическое изменение.

Другие новости о ледниках

Ученые обнаружили странные образования под ледниками Туэйтса или так называемым ледником судного дня и забили тревогу.Согласно новому исследованию, он начал таять неожиданным образом. Таяние показало "очень сложную картину", отметил океанограф Британской антарктической службы Питер Дэвис. В частности, ученые обнаружили, что скорость таяния под шельфовым ледником была ниже, чем ожидалось."Ледник все еще в плохом состоянии, - прокомментировал Дэвис. - Мы обнаружили, что ледник по-прежнему быстро отступает".

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