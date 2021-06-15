Это первый компьютер компании IBM, представленный за пределами США с процессором в 27 кубитов.

Американский концерн IBM разместил в Германии самый мощный коммерческий квантовый компьютер в Европе.

Процедура запуска системы IBM Quantum System One состоялась в дата-центре концерна в Энингене 15 июня, сообщает "Немецкая волна".

В церемонии в заочном режиме приняли участие генеральный директор IBM Арвинд Кришна, канцлер Германии Ангела Меркель, а также представители Общества имени Фраунгофера - крупнейшего европейского объединения институтов прикладных исследований.

В своем видеообращении Меркель назвала квантовый компьютер "чудом техники" и призвала приложить усилия, чтобы защитить место Германии среди мировых лидеров в сфере квантовых технологий.

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По ее словам, речь идет о технологии будущего, с помощью которой можно было бы достичь прорывов в медицине и исследовании материалов, поскольку благодаря скорости квантовых компьютеров стали бы возможными сложные вычисления. Меркель также заявила, что правительство выделит 2 млрд евро на продвижение технологий и намерено в течение двух лет обеспечить изготовление собственного прототипа квантового компьютера.

"Созданная на стыке квантовой науки, криогенной инженерии, системной инженерии и промышленного дизайна, IBM Quantum System One является первой в мире интегрированной квантовой компьютерной системой", - отмечается на сайте IBM.

Это первый компьютер, представленный за пределами США с процессором в 27 кубитов. В компании уже заявили, что планируют к 2023 году выпустить квантовый компьютер в четыре раза мощнее.

В производстве квантовых компьютеров IBM конкурирует с корпорацией Google, которая в сентябре 2019 года сообщила о создании первого в мире 54-кубитного процессора. Он смог за 3 мин 20 сек осуществить расчет, на который у самого мощного на тот момент компьютера от IBM ушло бы около 10 тыс. лет.

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Автор: Тамара Отовская