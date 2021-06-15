Американский концерн IBM разместил в Германии самый мощный коммерческий квантовый компьютер в Европе.
Процедура запуска системы IBM Quantum System One состоялась в дата-центре концерна в Энингене 15 июня, сообщает "Немецкая волна".
В церемонии в заочном режиме приняли участие генеральный директор IBM Арвинд Кришна, канцлер Германии Ангела Меркель, а также представители Общества имени Фраунгофера - крупнейшего европейского объединения институтов прикладных исследований.
В своем видеообращении Меркель назвала квантовый компьютер "чудом техники" и призвала приложить усилия, чтобы защитить место Германии среди мировых лидеров в сфере квантовых технологий.
Читайте такжеНемецкие ученые заявили об открытии нового состояния материи
По ее словам, речь идет о технологии будущего, с помощью которой можно было бы достичь прорывов в медицине и исследовании материалов, поскольку благодаря скорости квантовых компьютеров стали бы возможными сложные вычисления. Меркель также заявила, что правительство выделит 2 млрд евро на продвижение технологий и намерено в течение двух лет обеспечить изготовление собственного прототипа квантового компьютера.
"Созданная на стыке квантовой науки, криогенной инженерии, системной инженерии и промышленного дизайна, IBM Quantum System One является первой в мире интегрированной квантовой компьютерной системой", - отмечается на сайте IBM.
Это первый компьютер, представленный за пределами США с процессором в 27 кубитов. В компании уже заявили, что планируют к 2023 году выпустить квантовый компьютер в четыре раза мощнее.
В производстве квантовых компьютеров IBM конкурирует с корпорацией Google, которая в сентябре 2019 года сообщила о создании первого в мире 54-кубитного процессора. Он смог за 3 мин 20 сек осуществить расчет, на который у самого мощного на тот момент компьютера от IBM ушло бы около 10 тыс. лет.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Германии на 3D-принтере печатают первый жилой дом
- В Германии разоблачили крупнейшую в мире преступную торговую площадку
- В США выставили на продажу дом, напечатанный на 3D-принтере
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram