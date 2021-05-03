Непосредственно в Германии задержали трех человек, еще одного немецкого гражданина задержали по международному ордеру в Парагвае.

В Германии и Парагвае был проведен ряд обысков и задержаний в связи с разоблачением одной из крупнейших платформ детской порнографии в даркнете под названием Boystown.

Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили в немецком Федеральном ведомстве по уголовным делам (BKA), передает DW.

По данным ведомства, сеть насчитывала более 400 тысяч подписчиков. Обыски прошли в семи местах - в землях Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Гамбург.

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Непосредственно в Германии задержали трех человек, еще одного немецкого гражданина задержали по международному ордеру в Парагвае.

Троих из задержанных подозревают в администрировании порнографической сети. А задержанного из Гамбурга подозревают в том, что он был одним из самых активных членов сети, который с июля 2019 года опубликовал в ней более 3,5 тысячи материалов.

Всех этих лиц задержали после обысков в их квартирах, которые состоялись 14 и 15 апреля. С тех пор они находятся под стражей. Мужчину, арестованного в Парагвае, в ближайшее время должны выдать немецким правоохранительным органам.

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Автор: Денис Прядко