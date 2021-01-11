Возможные последствия для цифровых платформ после блокировки аккаунта президента США в Twitter еврокомиссар Бретон сравнил с терактами 11 сентября 2011 года.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил свое удивление блокировкой аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter.

Об этом сообщает Politico.

"То, что генеральный директор может отключить рупор президента США без какой-либо другой формы контроля и противодействия, удивляет... Это не только подтверждает мощность этих платформ, но также демонстрирует слабые места в организации общества в цифровом пространстве", - заявил Бретон.

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Еврокомиссар выступил за установление правил поведения в цифровом пространстве с четкими обязательствами каждой из сторон и предохранителями.

Возможные последствия для цифровых платформ после блокировки аккаунта президента США в Twitter Бретон сравнил с терактами 11 сентября 2011 года.

"Подобно тому, как 11 сентября ознаменовалось сменой парадигмы для Соединенных Штатов, если не для всего мира, то, когда речь зайдет о цифровых платформах в нашей демократии, такой датой будет 8 января 2021 года", - отметил Бретон.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель, заявила, что решение Twitter и других соцсетей заблокировать аккаунт Трампа является сомнительным. Об этом, как сообщает Stn.de, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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Он подчеркнул, что именно операторы соцсетей несут ответственность за то, чтобы политическая дискуссия «не была отравлена ненавистью, ложью и подстрекательством к насилию». Однако свобода выражения мнения является фундаментальным правом и может быть ограничена только законодательными органами, а не в соответствии с требованиями частных компаний, считает Зайберт.

«Вот почему канцлер считает проблемой, что аккаунты президента США были закрыты навсегда», - резюмировал Зайберт.

История с аккаунтами Трампа

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

7 января 2021 года аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы минимум на две недели – до конца его президентского срока. Об этом сообщил основатель и руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 января 2021 года российская Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила президенту США Дональду Трампу перейти на российские соцсети (запрещенные в Украине) после того, как его аккаунты заблокировали в Twitter, Facebook, Instagram.

В тот же день, 8 января 2021 года социальные сети Twitch и Snapchat объявили о том, что вслед за другими сайтами заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа.

9 января 2021 года стало известно о том, что администрация социальной сети Twitter заблокировала доступ к аккаунту действующего президента США Дональда Трампа. В соцсети заявили, что такое решение было принято после "тщательного рассмотрения недавних твитов" политика и контекста, который их окружает.

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Автор: Денис Прядко