Ученые разведывают территорию перед реконструкцией сквера.

В центре Днепра перед реконструкцией Успенской площади специалисты проводят археологические раскопки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальница управления охраны культурного наследия Днепровского городского совета Надежда Лиштва.

«Конечно, перед реконструкцией сквера на площади Успенской будет проведено необходимое по законодательству шурфование. А пока еще не началась собственно реконструкция сквера, а идет необходимая для функционирования города замена городских коммуникаций, предварительные археологические разведки проводят специалисты Днепровской археологической экспедиции», – отметила она.

Она добавила, что в пределах сквера имени Кирилла и Мефодия в 1797–1838 годах располагалась первая деревянная пятиглавая Успенская церковь, которая после возведения каменного собора была разобрана.

«Границы раскопок под замену коммуникаций находятся вне зоны вероятного расположения деревянной церкви», – заверила Надежда Наличник.

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Автор: Катерина Шварц