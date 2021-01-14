На сегодняшний день сайт презентованна английском языке, но в ближайшее время будут добавлены французская, немецкая, испанская, арабская и китайская языковые версии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба презентовал сайт Ukraine.ua о современной Украине для иностранцев.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась во время брифинга.

По словам Кулебы, сайт будет рассказывать миру о нашей стране, куда поехать, об истории, как инвестировать, где мы находимся в вопросах торговли и инноваций, где учиться, какие образовательные услуги иностранцы могут получить в Украине.

"То есть сайт должен стать магнитом для обычного иностранного туриста, бизнесмена, иностранного студента. Все это, чтобы привлекать к Украине дополнительное внимание и популяризировать нашу страну в мире, укреплять ее авторитет", - сказал Кулеба.

Он добавил, что управление этим сайтом будет осуществлять Украинский институт МИД.

"Государство и в дальнейшем будет развивать свое присутствие на домене Ukraine.ua без каких-либо дополнительных расширений. И это будет способствовать не только популяризации Украины, но и повышению авторитета Украины в мире", - сказал Кулеба.

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По его словам, на настоящее время сайт представлен на английском языке, но в ближайшее время будут добавлены французская, немецкая, испанская, арабская и китайская языковые версии.

"И я хочу поздравить всех, что Украина получила официальное окно в онлайне, через которое на Украину будут смотреть миллионы иностранных граждан", - подчеркнул руководитель МИД.

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Автор: Леся Лещенко