Ученые нашли отпечатки лап самого крупного млекопитающего эпохи динозавров (фото)

В течение десятилетий стандартное представление о ранних млекопитающих сводилось к образу маленьких, похожих на землероек существ.

Обнаруженные в Бразилии, которая очищает океан весьма необычным способом, следы возрастом 130 миллионов лет, по всей видимости, принадлежат самому крупному известному млекопитающему эпохи динозавров. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Следы, найденные в формации Ботукату, указывают на существо длиной примерно 1,55 метра, что примерно вдвое превышало размеры любого ранее идентифицированного млекопитающего мелового периода и, возможно, было достаточно крупным, чтобы охотиться на молодых динозавров.

В течение десятилетий стандартное представление о ранних млекопитающих сводилось к образу маленьких, похожих на землероек существ, снующих под ногами и изо всех сил старающихся не стать добычей динозавра. Кости мезозойских млекопитающих встречаются редко, особенно в Южном полушарии, а это значит, что палеонтологам часто приходится работать с гораздо меньшим количеством, чем полный скелет.

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Отмечается, что это последнее открытие, опубликованное в журнале Journal of South American Earth Sciences, дополняет небольшое, но растущее количество свидетельств того, что, по крайней мере, в некоторых уголках мира динозавров обитали млекопитающие, значительно превосходящие ожидаемый размерный диапазон. Вместо костей, дело полностью основано на отпечатках лап, хотя исследователи, обнаружившие находку, говорят, что эти отпечатки рассказывают удивительно подробную историю.

Следы указывают на животное, намного крупнее, чем ожидалось

Сами отпечатки лап необычно большие: самый большой из них имеет длину 11,4 сантиметра и ширину 13,4 сантиметра, а длина шага между шагами составляет около 40 сантиметров. Именно пропорции, а не размер, убедили доктора Педро Бака и его соавторов в том, что они видят лапу млекопитающего, а не стопу динозавра. Как отмечают авторы исследования, описывая условия сохранности находки:

"В формации Ботукату большинство следов позвоночных сохраняются в условиях низкой когезии субстрата, что обычно приводит к упрощенной морфологии и частичной потере тонких анатомических деталей".

Команда отнесла эти следы к семейству Chelichnopodidae, но пока не назвала новый вид, поскольку кости, сопровождающие отпечатки, не были найдены. На основе сравнений с другими видами, для которых известны как следы, так и скелеты, исследователи предполагают, что животное было примерно вдвое крупнее предыдущего крупнейшего млекопитающего мелового периода, что ближе к крупной собаке или пуме, чем к землеройке.

"Оставшийся след значительно крупнее любого вида млекопитающих, известных в настоящее время по скелетным останкам или ископаемым следам. Это настоящий прорыв", - сказал доктор Бак.

Пустынная экосистема, позволившая млекопитающим расти

Интересно, что Ботукатуская формация в то время была частью обширной пустыни, расположенной далеко от любого побережья, позже разделившейся между Южной Америкой и небольшим изолированным участком в Африке после распада Гондваны. Это не первый крупный след млекопитающего, обнаруженный в этой формации: два более ранних открытия, описанные в 2017 году как Aracoaraichnium leonardii и Brasilichnium anaiti, были примерно размером с маленьких собак или больших домашних кошек.

В интервью журналу Science первый автор исследования, доктор Педро Бак, предположил, что более крупные динозавры, возможно, просто отсутствовали в этом конкретном пустынном регионе по причинам, которые пока не ясны, оставив экологические ниши свободными для распространения млекопитающих.

Почему кости до сих пор отсутствуют

Важно, что очевидным следующим шагом является подтверждение следов подлинными скелетными останками, но исследователи признают, что шансы невелики. Доктор Эрминио Исмаэль де Араужо-Жуниор, соавтор исследования, сказал, что отсутствующие кости рассказывают свою собственную историю:

"В настоящее время в Бразилии не известно ни одного ископаемого тела млекопитающих из юрских или раннемеловых пород, а скелетная летопись млекопитающих раннего мелового периода в Гондване в целом крайне скудна. Это делает следы из Ботукату особенно важными: они раскрывают информацию о животных, которые просто отсутствуют в бразильской летописи скелетных ископаемых".

Ученый объяснил, что будущие находки могут зависеть не столько от самой пустыни, сколько от близлежащих отложений, образовавшихся в других условиях, лучше подходящих для сохранения костей, а не отпечатков лап.

"Наилучшие перспективы могут быть связаны с отложениями, представляющими более благоприятную местную среду внутри или вблизи этой экосистемы, где у туш было больше шансов быть захороненными и сохранившимися", - сказал он.

По его словам, палеонтологи "должны, безусловно, сохранять непредвзятость" в отношении возможности того, что другие крупные экземпляры млекопитающих, будь то отпечатки лап или кости, уже были найдены, но просто неправильно идентифицированы.

"Традиционное предположение о том, что мезозойские млекопитающие были преимущественно очень мелкими, потенциально может повлиять на интерпретацию необычно крупных следов или фрагментарных ископаемых", - добавил ученый.

Отмечается, что следы мало что могут рассказать о том, чем питалось животное, хотя авторы предполагают, что это было всеядное животное, способное время от времени охотиться на молодых или небольших динозавров, а также на более мелких млекопитающих, беспозвоночных и всё остальное, что попадалось ему на пути.

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