Известно, что последний тасманийский тигр умер 88 лет назад.

Ученые недавно обнаружили предка вымершего тасманийского тигра, который имел "чрезвычайно толстые" челюстные кости, чтобы обгрызать добычу, включая кости и зубы. Об этом говорится в новом исследовании, которое опубликовано в Journal of Vertebrate Paleontology, передает The Independent.

В частности, в нем описывается три древних вида современных тилацинов, которые известны как тасманийские тигры, вымершие 88 лет назад.

По словам исследователей, новооткрытые виды были "несомненно, древнейшими представителями" тасманийского тигра и жили в Австралии 23-25 миллионов лет назад, во время позднего олигоцена. В частности их окаменелости были найдены на территории Всемирного наследия Риверсли.

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Поэтому исследование дает больше информации об экологии региона миллионы лет назад, меняя предыдущие представления.

"Когда-то выдвинутая идея о том, что в Австралии в течение этих 25 миллионов лет доминировали хищные рептилии, постепенно разрушается, поскольку с каждым новым открытием увеличивается количество окаменелостей сумчатых хищников, таких как эти новые тилациниды", - объяснил ведущий автор исследования Тимоти Черчилль.

Сейчас ученые считают, что разнообразие млекопитающих-хищников в районе Риверсли в этот период может конкурировать с любой другой экосистемой в мире.

"Самый большой из вновь открытых видов, Badjcinus timfaulkneri, весил до 11 кг, примерно столько же, сколько большой тасманийский дьявол. Он имел чрезвычайно толстую челюстную кость, которая позволяла ему сокрушать даже кости и зубы своей добычи. Этот вид был родственен с гораздо меньшим, ранее открытым видом B turnbulli, который был единственным другим тилацинидом, известным из этого периода", - отметили в материале.

Другой вид, который нашли во время недавних раскопок, назывался Nimbacinus peterbridgei. Он был размером с мальтийского терьера, отмечают исследователи.

По словам ученых, это был хищник, который питался мелкими млекопитающими и другими видами добычи, которые жили вместе с ним в древних лесах. Исследователи предположили, что N. peterbridgei может быть самым древним прямым предком тасманийского тигра из всех известных.

Последний из трех видов, который был обнаружен в новом исследовании, назвали Ngamalacinus nigelmarveni. Он был размером с красную лису и весил около 5,1 кг.

Окаменелости молочных желез этого вида говорят о том, что он был очень плотоядным, "больше, чем любой другой тилацинид подобного размера".

"Эти тилациниды демонстрируют очень разные зубные адаптации, что позволяет предположить, что в этот период существовало несколько уникальных ниш для хищников. Все эти линии, кроме одной, которая привела к современному тилацину, вымерли около 8 миллионов лет назад. Эта линия этих существ, просуществовавшая более 25 миллионов лет, закончилась со смертью Бенджамина, последнего тасманийского тигра в зоопарке Бомарис в Хобарте, 7 сентября 1936 года", - рассказал соавтор исследования Майкл Арчер (Michael Archer).

Другие исследования о животных

Как писал УНИАН, ученые задокументировали первый в мире случай, когда акулу съел более крупный хищник в открытом море к юго-западу от Бермудских островов. Отмечается, что самка акулы-порбегла, которая живет в Атлантике, потеряла не только свою жизнь, но и всех своих детенышей, которые развивались.

Также сообщалось, что доисторические люди могли втыкать пики в землю, чтобы осуществлять охоту на мамонтов. По словам ученых, охотники, использующие пики, часто подстрекали крупную дичь атаковать их, а вот воткнутая пика могла "производить" гораздо большую силу, чем удар рукой или брошенное копье.

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