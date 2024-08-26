Люди древней культуры Кловис могли насаживать огромных животных на пики, а не метать копья, показало исследование.

Когда дело дошло до уничтожения гигантских животных, доисторические охотники буквально столкнулись бы с гигантской задачей. Теперь исследователи пролили новый свет на то, как они могли это сделать.

Эксперты, изучающие острые каменные наконечники, сделанные людьми Кловис, которые жили в Америке около 13 000 лет назад, говорят, что вместо того, чтобы метать копья в огромных животных, таких как гигантские бизоны, мамонты или наземные ленивцы, племена могли втыкать свое оружие острием вверх в землю, чтобы пронзить нападающих существ.

"Мы только сейчас осознаем, что люди во многих культурах охотились или защищались от мегафауны с помощью воткнутых пик на протяжении тысяч лет", - сказал доктор Скотт Байрам из Калифорнийского университета в Беркли, соавтор исследования.

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Он добавил, что охотники, использующие пики, часто подстрекали крупную дичь атаковать их, а воткнутая пика могла "производить" гораздо большую силу, чем удар рукой или брошенное копье.

"Из этого следует, что пики были бы предпочтительнее против агрессивной мегафауны", - отметил доктор.

В журнале Plos One команда отмечает, что, хотя наконечники Кловис хорошо известны, не было найдено неповрежденного оружия, поэтому неясно, как именно использовались наконечники.

Однако они указывают, что исторические источники, включая картины охоты на кабанов и описания охоты на медведей, львов и ягуаров, изображают людей, использующих колющее оружие, упирающееся в землю при охоте на крупных животных, в то время как этот подход также использовался для защиты от хищников и от атакующих боевых коней в военных сражениях.

Чтобы исследовать идею о том, что люди Кловис могли использовать свои каменные наконечники аналогичным образом, команда провела эксперименты с использованием копий того, как, по их мнению, могло выглядеть оружие, с каменным наконечником, удерживаемым связями между деревянным шестом и костяным стержнем.

Команда обнаружила, что острый наконечник Кловис мог проткнуть коровью шкуру с относительно небольшой силой, но сломался бы, если бы его уронили острием вниз на дубовую доску с большой силой (символизируя столкновение с костью). Однако команда обнаружила, что они могут отрегулировать крепления так, чтобы они разваливались в последнем сценарии, освобождая наконечник, не ломая его, но потенциально позволяя пике глубже вонзиться в животное.

Байрам добавил, что форма некоторых наконечников Кловис могла бы быть очень эффективной для наконечников пик, и такое применение могло бы объяснить обнаружение полных наконечников Кловис с неразделанными останками мамонта.

Сейчас команда планирует эксперименты с чем-то вроде копии мамонта - блоком баллистического геля, прикрепленным к движущемуся объекту с большой массой - чтобы понять, как может измениться результат, если удар будет включать не только силу, действующую в лобовом направлении.

Профессор Метин Эрен с кафедры антропологии Университета штата Кент в США, который не принимал участия в работе, сказал, что это не первый случай, когда археологи предлагают "использование пик" для наконечников Кловис.

Но он добавил: "Конечно, главная проблема в том, что археологи никогда не находили никаких деревянных копий или древков дротиков Кловис, не говоря уже о каких-либо веских доказательствах того, что копья действительно использовались подобно пикам. Нам действительно нужно убедиться, что наши выводы не опережают наши эксперименты и, что еще важнее, фактические археологические данные".

Как питались древние люди

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