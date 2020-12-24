Благодаря доступу к интернету каждый может пообщаться с родными через социальные сети или с помощью видеозвонков.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали, как безопасно встретить Новый год, не нарвавшись на хакеров.

«В этом году в большинстве случаев новогодние планы пришлось отменить из-за пандемии и найти другие способы отпраздновать и побыть с близкими. Сегодня это не проблема, поскольку благодаря доступу к интернету каждый может пообщаться с родными через социальные сети или с помощью видеозвонков. Однако следует помнить, что, используя такие онлайн-платформы, вы можете наткнуться на мошенников», - сообщают в компании ESET.

Одним из распространенных способов оставаться на связи с друзьями и семьей во время празднования Нового года, сохраняя при этом дистанцию, является использование разных онлайн-платформ для видеосвязи, таких как Zoom. С начала пандемии эти платформы стали очень популярными среди пользователей, что привлекло и киберпреступников. Поэтому для защиты онлайн-звонков перед подключением специалисты советуют проверять настройки безопасности Zoom.

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Также следовать правилам безопасности необходимо в социальных сетях. Чтобы не стать жертвой мошенников, в компании ESET рекомендуют контролировать информацию, которую вы публикуете, и пользователей, для которых она доступна. В частности, обращать внимание на информацию, которую можно узнать из фото на странице.

Кроме того, по данным ESEТ, распространенной мошеннической схемой является создание копий учетных записей в соцсетях. Сначала киберпреступник копирует всю информацию профиля жертвы и начинает писать ее друзьям. Как правило, злоумышленник под видом друга сообщает о взломе его аккаунта и похищении денежных средств с банковского счета и просит переслать определенную сумму.

«Поэтому в случае подобных ситуаций не спешите перечислять деньги, сначала убедитесь, что вам действительно пишет этот человек, а не мошенник», - говорится в сообщении.

Следующее важное правило безопасности заключается в том, что для загрузки на устройство любой новой программы — мессенджера или игры — важно выбирать официальные магазины приложений. Даже если другой неофициальный магазин предлагает скачать нужную вам программу дешевле или бесплатно, все равно стоит отказаться.

В компании ESET добавляют, что к угрозам необходимо быть готовыми также на сайтах знакомств. Среди распространенных признаков мошенничества, на которые стоит обратить внимание — сильное стремление собеседника перейти на другую платформу для общения, быстрое признание в любви, а также просьба прислать деньги.

Онлайн-игры, по данным специалистов по кибербезопасности, также привлекают злоумышленников. Чтобы ускорить ход игры, некоторые программы предлагают внутренние покупки, но за дополнительную плату. Этим пользуются и мошенники, которые часто пытаются обмануть игроков, предлагая якобы выгодные предложения, в результате которых можно остаться и без денег, и без желаемой услуги. Поэтому любые покупки стоит делать только в официальном магазине игры.

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Как сообщал УНИАН, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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Автор: УНИАН