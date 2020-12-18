Чтобы воспользоваться услугой, дополнительных действий совершать не нужно.

Сервис видеоконференций Zoom снимет ограничение в 40 минут на длительность бесплатных видеозвонков по всему миру на время новогодних праздников.

Читайте такжеВ сервисе Google Meet появилась возможность настраивать фонНовое правило будет действовать во время празднования Хануки, Рождества и Нового года, сообщила компания.

Ограничение будет снято с 17 по 19 декабря, с 23 по 26 декабря и с 30 декабря по 2 января. Чтобы воспользоваться услугой, дополнительных действий совершать не нужно, временной лимит будет снят автоматически, передает kommersant.

Ранее компания проводила аналогичную акцию в День благодарения в США.

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Автор: УНИАН