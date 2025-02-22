Ученые установили, что среда в этих бассейнах настолько экстремальна, что она бросает вызов всему, что мы знаем о жизни на Земле.

В Красном море ученые выявили естественные смертельные ловушки в том месте, где, как гласит Бибилия, Моисей разделил морские воды.

Эти ловушки - соляные бассейны, которые обнаружили на глубине 1219 м ниже поверхности залива Акаба, где вода в 10 раз соленее обычной морской, а недостаток кислорода приводит к тому, что бассейны убивают или оглушают все живое, которое в них попадает, говорится в исследовании, пишет Fox News

В исследовании также утверждается, что более крупные хищники скрываются у края этих бассейнов, чтобы схватить добычу после того, как она поддастся уничтожающему воздействию соленой воды.

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Исследовательская группа под руководством Сэма Перкиса, заведующего кафедрой морских геологических наук в Университете Майами, использовала спецаппараты и глубоководные зонды для исследования глубоководных впадин между Африкой и Аравийским полуостровом.

Ученые предположили, что эти условия имитируют те, что были на ранней Земле, и считают, что именно в таком месте в глубоком море могла возникнуть первая жизнь.

"Наше текущее понимание заключается в том, что жизнь зародилась на Земле в глубоком море, почти наверняка в бескислородных условиях", - сказал Перкис.

Исследование даже предположило, что эти так называемые "бассейны смерти" могут дать подсказки, помогающие в поиске внеземных организмов.

Эта уникальная экосистема является одной из самых экстремальных сред на планете, говорится в исследовании, и что, возможно, она напоминает условия, обнаруженные в далеких "водных мирах" за пределами нашей солнечной системы.

Поскольку в бассейнах с соленой водой выживает очень мало организмов, слои осадка остались нетронутыми и сохранили архив прошлых изменений климата и геологических событий.

"Обычно животные взбалтывают морское дно, нарушая отложения, которые там накапливаются, но с этими солеными бассейнами все не так. Здесь любые осадочные слои на дне бассейна, остаются совершенно нетронутыми", - сказал ученый.

Он выразил надежду, что нетронутые слои позволят им лучше изучить древние условия океана и помогут им в реконструкции климатических моделей и отслеживании эволюции экосистем Земли на протяжении миллионов лет.

Океанографы обнаружили похожие образования в Средиземном море, Американском заливе и Антарктическом океане, но ни одно из них не находится на такой глубине.

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