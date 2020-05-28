Астрономы нашли во Вселенной материю, которая исчезла после Большого взрыва

Ученые давно не могут понять, куда делась половина от всей материи во Вселенной, но астрономы считают, что нашли ее.

Десятилетиями астрономы знали, что половина материи во Вселенной "исчезла". С помощью наблюдений исследователи смогли подсчитать, сколько материи существовало сразу после Большого взрыва.

Но результат создал проблему. Потому что возникло большое несоответствие между тем, сколько материи должно быть во Вселенной, и тем, сколько человечество может увидеть, - пишет Newsweek. Считалось, что материя, которой не хватает, находится в межгалактическом пространстве. Поэтому ученые стали использовать разные технологии, чтобы обнаружить ее. В прошлом году, например, в рентгеновской обсерватории NASA Chandra объявили, что отследили пропавшую материю, предположив, что она содержится в больших скоплениях газа в межгалактическом пространстве.

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В исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые во главе с Жан-Пьером Макартом с Кертинского университета в Австралии использовали явление под названием "быстрые радиоимпульсы", которые поступают из глубокого космоса, чтобы найти пропавшую материю.

"Благодаря оценкам Большого взрыва мы знаем, сколько материи должно быть во Вселенной. Но когда мы смотрим на ее современное состояние, мы не можем найти половину этого количества. Это было в некоторой степени унизительно. Межгалактическое пространство очень большое. А исчезлая материя была бы равносильна одному или двум атомам в комнате размером с обычный офис", - пояснил он.

Быстрые радиоимпульсы - это яркие и кратковременные радио-сигналы, которые впервые были зафиксированы в 2007 году. Поскольку они мгновенные, большинство из них находят лишь в данных телескопов после того, как само явление уже давно прошло. Из-за этого отследить источник этих сигналов очень трудно. Хотя ученые не знают, что именно могло обусловить их, но сигналы сопровождаются выбросами большого количества энергии. Столько же энергии Солнце производит за почти век.

На протяжении последних лет ученым все же удалось проследить за несколькими быстрыми радиоимпульсами вплоть до их источника в родительской галактике. В прошлом месяце оказалось, что один из них происходит из Млечного пути.

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Макарт и его коллеги смогли использовать быстрые радиоимпульсы как "космические весы". Рассчитав расстояния до этих сигналов, они смогли также определить плотность Вселенной.

"Открытие быстрых радиоимпульсов и их выявление в далеких галактиках стало ключевым прорывом, которого не хватало, чтобы решить эту загадку", - сказал соавтор исследования Хавье Прохаска из Университета Калифорнии.

По словам Макарта, радиация от импульсов проходит через пропавшую материю во Вселенной "так же, как вы видите цвета солнечного света после прохождения через призму". Подсчеты показали, что количество материи, обнаруженной с помощью радиоимпульсов, соответствует тому, которое было после Большого взрыва.

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