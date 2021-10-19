Первый запуск планируется ориентировочно на конец 2023 года.

Строительство стартового комплекса для запусков космических аппаратов на украинской ракете-носителе "Циклон 4М"в канадской провинции Новая Скотия начнется в конце этого года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

По его словам, сегодня он вместе с президентом и главным исполнительным директором канадской компании Maritime Launch Services LTD Стивом Матье обсудил детали реализации этого проекта.

"Подчеркнул, что Минстратегпром в пределах своих полномочий готов оказывать содействие предприятиям космической отрасли Украины во время реализации данного проекта, ведь он является взаимовыгодным и открывает широкие возможности для обоих государств. Со своей стороны, Стив Матье сообщил, что уже существуют предварительные договоренности с компаниями из США по запуску их спутников украинской ракетой-носителем "Циклон-4М". Первый запуск планируется ориентировочно на конец 2023 года", - написал он.

Также Уруский добавил, что реализация отдельных аспектов украинско-канадского проекта "Циклон-4М" предусмотрена Общегосударственной целевой научно-технической космической программой Украины на 2021-2025 годы, принятие которой ожидается в ближайшее время в Верховной Раде. В частности, планируется создание маршевого двигателя РД-870 тягой 80 тс и его дальнейшее использование как маршевого для первой ступени указанной ракеты-носителя.

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Как сообщал УНИАН, канадская компания Maritime Launch Services Ltd" планировала строительство космодрома для запуска новой украинской ракеты-носителя "Циклон-4М" с модифицированным жидкостным ракетным двигателем РД-861К.

Справка УНИАН. Семейство ракет-носителей "Циклон" - это транспортная космическая система, предназначенная для оперативного высокоточного выведения на круговые, геостационарные, солнечно-синхронные орбиты одного или группы космических аппаратов различного назначения. Для этого класса ракет-носителей разработана и использована оригинальная технология полной автоматизации предстартового цикла подготовки.

Автор: Дмитрий Шварц