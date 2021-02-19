Об этом свидетельствует информация на сайте Starlink.

Запуск спутникового интернета Starlink от космической компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска может состояться в 2022 году.

Об этом свидетельствует информация на сайте Starlink.

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В частности, при выборе украинских населенных пунктов в разделе заказа услуги интернета на сайте Starlink появляется информация о том, что покрытие украинского пространства запланировано на 2022 год.

«Для этой территории покрытие предусматривается в 2022 году», - сказано на сайте.

Справка УНИАН. Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. SpaceX планирует предоставить коммерческие услуги доступа в интернет в северной части США и Канаде в 2020 году, а к 2021 году по всему миру. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 млрд долл.

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Автор: Павел Степанец