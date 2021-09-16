"Стоянка верблюдов" - это комплекс из 21 фигуры животных, высеченных в цельных скалах, 7-8 тысяч лет назад.

Ученые пересмотрели возраст археологического объекта "Стоянка верблюдов" в Саудовской Аравии и пришли к выводу, что он является одним из древнейших в мире.

Об этом сообщает BBC.

Комплекс из 21 фигуры животных, высеченных в цельных скалах на севере Аравийского полуострова, археологи обнаружили еще в 2018 году.

Тогда они датировали этот объект началом нашей эры. Но благодаря более современным технологиям ученые из Университета короля Сауда, немецкого Института имени Макса Планка и Национального центра научных исследований Франции пришли к выводу, что возраст статуй может достигать 7-8 тыс. лет.

Читайте такжеАрхеологи обнаружили в Египте древний "затонувший город" (фото)Таким образом, это самые древние из известных скульптур животных, которые старше даже Стоунхенджа и египетских пирамид. Примечательно, что тогда местные кочевники еще не одомашнили верблюдов.

Новую версию ученых подтверждают обнаруженные возле памятника орудия труда и кости животных, возраст которых определили при помощи радиоуглеродного метода.

При этом предназначение этого памятника остается до конца не ясным Предположительно, он был создан как место встреч доисторических кочевых племен, когда на месте Аравийской пустыни была зеленая саванна с озерами.

Напомним, ранее в этом году археологи обнаружили в Израиле фрагмент "королевской" ткани, и относящийся к первому тысячелетию до н.э.

Автор: Станислав Кожемякин