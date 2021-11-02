Новая функция направлена на спасение людей при авариях на дорогах.

Компания Apple не устает совершенствовать свои гаджеты и в этот раз разработчики задумались над безопасностью на дорогах. В следующем году iPhone и Apple Watch получат новую функцию – автоматический звонок в 911.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

iPhone и Apple Watch будут звонить в службу спасения при выявлении "сбоев". Данные об возникновении опасной ситуации будут извлекать данные с датчиков устройств. К примеру, акселерометр будет фиксировать всплеск гравитационной силы во время столкновения на дороге.

Данную функцию тестировали весь последний год. Согласно полученным данным, гаджеты смогли определить более 10 миллионов подозрительных случаев и в половине из них вызывали службу спасения.

Читайте такжеApple провела вторую осеннюю презентацию (видео)Стоит отметить, что данная функция не новая. Компания впервые ее внедрила Apple Watch в 2018 году, но в урезанном виде. Тогда гаджет мог определить падение человека.

Как ранее сообщал УНИАН, американская компания Apple планирует расширить возможности iPhone для водителей. Разработчики работают над новой технологией IronHeart или "железное сердце".

Автор: Анастасия Горбачева