Разработку назвали IronHeart или "железное сердце".

Американская компания Apple планирует расширить возможности iPhone для водителей. Разработчики работают над новой технологией IronHeart или "железное сердце".

Об этом сообщает Bloomberg.

Разработка находится еще на раннем этапе, но уже требует сотрудничества с автопроизводителями.

Согласно планам, iPhone получит доступ к ряду настроек и датчиков авто, например к датчикам температуры внутри и снаружи авто, влажности и прочее. Смартфон получит доступ к климат-контролю авто, сиденьями и данным спидометра, тахометра и датчику горючего.

Читайте такжеApple готовит новую презентацию в начале ноября: что представятТехнология IronHeart станет продолжением CarPlay, которую компания запустила еще семь лет назад, и ее поддерживают более 600 моделей машин.

Ранее Apple "научила" голосовой помощник Siri менять радиостанции, двигать сиденья и управлять температурой в авто. Правда, после обновления операционной системы iOS 15 эти функции исчезли.

Как ранее сообщал УНИАН, компания Apple выпустила iOS 15. В один день корпорация представила новые версии ОС сразу для смартфонов, планшетов и смарт-часов.

Автор: Анастасия Горбачева