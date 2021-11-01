Apple решила убрать моноблоки с продажи в связи с переходом компьютеров на собственные процессоры M1.

С сайта компании Apple и из ассортимента интернет-магазина компании исчезли 21,5-дюймовые моноблоки iMac, которые работают на процессоре Intel.

Это произошло через шесть месяцев после представления обновленного 24-дюймового iMac с чипом Apple M1, сообщают 9to5mac и The Verge.

Apple продавала 21,5-дюймовый iMac в единой конфигурации по цене $1099 с двухъядерным процессором Intel Core i5 7-го поколения 2,3 ГГц. Эту модель критиковали за устаревший дизайн и относительно невысокую производительность, однако она была популярной среди учебных заведений.

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При этом отмечается, что устройство пока еще можно приобрести, но только по прямой ссылке. Тем не менее компания подтвердила MacRumors, что эта модель снята с производства и не будут продаваться через интернет-магазин Apple или в ее розничных магазинах.

Сейчас на странице с iMac свободно доступны 27-дюймовая модель на базе процессоров Intel, которая оснащена 10-ядерным процессором Intel Core i9 с частотой до 3,6 ГГц при стартовой цене $1799,99. А также 24-дюймовый компьютер с ARM-чипом M1, что представлен в семи различных цветах, а цена начинается от $1299.

По словам специалистов, Apple решили убрать настольные устройства с продаж в связи с переходом компьютеров на собственные процессоры M1.

Как сообщал УНИАН, первая осенняя презентация Apple состоялась 14 сентября 2021 года. На ней была представлена новая модель iPhone 13. Также производитель рассказал, какими будут Apple Watch Series 7.

А 18 октября компания провела вторую осеннюю презентацию. На ней показали новые AirPods, две версии MacBook Pro на чипах M1, колонки HomePod Mini.

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Автор: Александр Топчий