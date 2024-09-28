Загадочные семена нашли в пещере Иудейской пустыни.

Смола дерева, выросшего из древнего семени, которое было найдено в пустынной пещере возле Иерусалима, может быть источником лечебного бальзама, о котором упоминается в Библии. Об этом говорится в новом исследовании, передает The Independent.

В издании напомнили, что странное семя нашли в пещере Иудейской пустыни в конце 1980-х годов. Они датируются периодом между 993 и 1202 годами нашей эры. После многих лет попыток вырастить растение исследователи дали саженцу прозвище "Шеба". Благодаря анализу ДНК ученые определили, что дерево принадлежит к уникальному виду семейства Commiphora, которая распространена в Африке, на Мадагаскаре и Аравийском полуострове.

"Исследователи подозревали, что дерево "Шеба" может быть кандидатом на получение "Иудейского бальзама" или "Бальзама Иудеи", который в библейские времена выращивался исключительно в пустынном регионе южного Леванта. Иудейский бальзам широко описан в литературе эллинистического, римско-византийского и постклассического периодов между 4 веком до н.э. и 8 веком н.э.", - рассказывают в материале.

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Также известно, что смола дерева, которую в библейских текстах называют "цори", высоко ценилась в древнем мире и экспортировалась по всей Римской империи. По данным предыдущих исследований, смолу использовали как духи, благовония, лекарства против катаракты, а также для бальзамирования и как антидот против яда.

Однако, несмотря на свою ценность, иудейский бальзам, исчез из региона Леванта до 9 века.

Уже в новом исследовании ученые обнаружили, что листья саженца имеют биологически активные соединения с противовоспалительными свойствами.

""Шеба", неизвестный вид Commiphora с уникальным генетическим отпечатком, может представлять вымерший таксон, когда-то живший в этом регионе, чья смола "цори", упомянутая в библейских текстах, была ценной, ассоциировалась с целебными свойствами, но не описывалась как ароматная", - объяснили исследователи.

Однако саженец до сих пор не дал цветов и плодов. По словам ученых, среда, в которой дерево сейчас растет, может быть неблагоприятной для его цветения и размножения.

"Несмотря на эти ограничения, прорастание древних семян Commiphora из Иудейской пустыни впервые свидетельствует о его присутствии в этом регионе около 1 000 лет назад и возможной идентификации с местным деревом или кустарником, чья ценная смола "цори" в Библии ассоциируется с использованием в медицине", - подчеркнули исследователи.

Другие научные исследования

Как сообщал УНИАН, ученые создали искусственный паутинный шелк, который в будущем можно использовать для изготовления прочных бинтов, чтобы лечить хронические раны. Известно, что паутину для лечения ран использовали еще в Древнем Риме, но ее применение в медицине не является практичным в больших масштабах.

Также сообщалось, что жуткие звуки, которые раздаются из Марианской впадины, получили объяснение за 10 лет. По словам исследователей, эти звуки могут использовать киты, чтобы определять местонахождение друг друга.

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