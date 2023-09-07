Событие произошло среди галактик, которые находятся на ранней стадии слияния друг с другом.

Команда астрономов обнаружили ударные волны от какого-то массивного столкновения в космосе. Их уже назвали крупнейшими в известной нам Вселенной.

Как сообщает The Weather network, за пылью и газом Млечного Пути скрывается много галактик под названием CIZA J1358. 9-4750. Они находятся на ранней стадии слияния друг с другом.

Отмечается, что CIZA 1359 расположена на расстоянии примерно 1 млрд световых лет от Земли в регионе, который известен как Зона избегания. Она так называется, поскольку ее нельзя рассмотреть в телескоп - газ и пыль нашей родной галактики затеняют этот участок.

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Однако рентгеновские телескопы способны увидеть события высоких энергий даже в активном ядре нашей галактики. В связи с этим астрономы уже много лет следили за CIZA 1359 через рентгеновский астрономический спутник Сузаку и космический рентгеновский телескоп XMM-Newton.

Собранные данные изучила группа исследователей под руководством Кадзухиро Накадзавы и Юки Омии из Института Кобаяси-Маскава по происхождению частиц и Вселенной (KMI) Университета Нагоя. Они подтвердили, что в этом регионе располагается чрезвычайно горячий участок космоса, который примерно на 20 млн градусов горячее, чем ядра обоих галактических скоплений. Эта зона появилась вследствие двух гигантских ударных волн, чья площадь составляла 3 млн световых лет, а скорость — 1500 км в секунду.

"Анализ собранных ранее данных дал возможность обнаружить две новорожденные гигантские ударные волны в скоплениях, сливающихся друг с другом. Ударные волны в ширину и глубину в 30 раз больше диаметра нашей галактики Млечный Путь", — рассказал Омия.

Команда считает, что обнаружила "самый большой выброс энергии во Вселенной". По мнению ученых, поскольку количество слияний этих скоплений галактик находится на ранней стадии, это помогает понять первоначальную форму пары, а также вычислить кинетическую энергию одной из ударных волн.

Учитывая размер и скорость "северо-западной" ударной волны, астрономы оценили ее кинетическую энергию, которая "в миллиард раз мощнее энергии, потребляемой Солнцем за год, и она высвободилась всего за одну секунду". Ожидается, что дальнейшие наблюдения радиотелескопов и рентгеновских обсерваторий помогут разобраться в природе появившихся ударных волн.

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