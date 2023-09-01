Это вызовет появление слабых ультрафиолетовых полярных сияний.

Ученые зафиксировали большой взрыв на Солнце, который произошел несколько дней назад. В космос вырвался огромный поток плазмы, который сейчас направляется к Марсу. Если он достигнет планеты, то это может разрушить часть атмосферы небесного тела.

Как пишет Live Scienc, астрономы были удивлены появлением на Солнце второго по мощности среди всех известных подобных явлений на нашей звезде вспышки М-класса.

Они все еще не знают причину такого энергетического извержения. На этот раз даже не было солнечных пятен, которые рождают такие вспышки.

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Хотя выброс корональной массы и поток излучения не угрожают Земле, по мнению ученых, это может быть опасно для других планет. По расчетам, поток излучения и плазмы уже 1 сентября может врезаться в Марс. Планета имеет очень тонкую атмосферу, которая не выдержит этого удара. Вероятно, это вызовет появление слабых ультрафиолетовых полярных сияний.

Как известно, Землю от таких инцидентов защищает магнитосфера и более толстая атмосфера. В связи с этим полярные сияния на нашей планете возникают только в полярных регионах, где магнитосфера тоньше, а значит солнечные частицы могут проникать в атмосферу.

На Марсе магнитосферы нет, а потому полярные сияния могут появляться в любой точке планеты. Пока масштабные полярные сияния на Марсе фиксировали только трижды: в 2004, 2014 и 2022 годах. Ученые убеждены, что в ближайшее время это явление будут фиксировать чаще из-за повышения активности Солнца вследствие перехода звезды к максимуму этой активности.

Как отмечается, на звезде все чаще будут происходить сильнейшие вспышки с мощными корональными выбросами массы. Пик солнечной активности должен прийтись на 2025 год, однако некоторые астрономы считают, что его стоит ожидать уже в следующем году.

Другие новости о космосе

Ученые впервые обнаружили радиационный пояс, который и "отвечает" за полярное сияние, за пределами Солнечной системы. Нашли его в уникального объекта, который называется коричневый карлик.

Астрономы недавно обнаружили уникальный массивный космический объект, в 80 раз тяжелее Юпитера.

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