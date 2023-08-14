Он считается субзвездой, хотя в его ядре не происходит синтез водорода.

Астрономы обнаружили очень необычный тип космических объектов - новый очень массивный коричневый карлик.

Как объясняет Phys, эти объекты не являются ни планетами, ни звездами, хотя имеют схожие характеристики.

По мнению ученых, они набрали слишком много массы во время формирования, чтобы их можно было считать планетами. Однако одновременно с этим, имеют слишком мало массы, чтобы запустить в ядре термоядерный синтез как у звезд.

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Обычно коричневые карлики имеют массу не менее 13 раз и не более 80 раз больше массы Юпитера. Хотя в настоящее время найдено много таких объектов, они все же считаются очень редкими.

Ученые сообщили о том, что им удалось найти редкий коричневый карлик с массой, которая в 80 раз больше массы Юпитера. Таким образом, он имеет верхний предел расчетных масс для коричневых карликов. Этот объект считается субзвездой, но в его ядре не происходит синтез водорода, который необходим для существования настоящей звезды.

Другие открытия астрономов

Недавно астрономы обнаружили карликовую звезду, которая регулярно срывает атмосферу со своей орбитальной экзопланеты. Ее хищническое поведение объясняется возрастом космического светила.

Кроме того, впервые в истории обнаружена звезда с неоднородной поверхностью, которая будто поделена на две части.

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