У заводного ноутбука появится еще более дешевый конкурент

Мэри Лу Джепсен (Mary Lou Jepsen), бывший техдиректор фонда OLPC, известного разработкой заводных "стодолларовых" ноутбуков, основала компанию Pixel Qi, целью которой станет создание аналогичных устройств стоимостью 75 долларов.

Джепсен намерена коммерциализовать разработанные и запатентованные ею технологии. В частности, она разработала энергосберегающие дисплеи, изображение на которых различимо даже при попадании на них солнечных лучей.

Pixel Qi будет сотрудничать с OLPC в качестве поставщика, а также продавать свои устройства коммерческим организациям.

Объявляя концепцию своего ноутбука XO в 2005 году, OLPC намеревалась уложиться в 100 долларов. Однако в настоящее время себестоимость устройства составляет около 200 долларов.

Джепсен покинула компанию в конце 2007 года. Примерно в то же время фонд OLPC разорвал соглашение о сотрудничестве с Intel, которая производит аналогичные ноутбуки Classmate PC.

Лента.ру