Семь чудес Украины - официальные и ”накрученные” через Интернет

Оргкомитет всеукраинской акции “Семь чудес Украины” распространил официальный рейтинг лидеров акции, сформированный после исключения фальсифицированных голосов.

Как сообщает пресс-служба оргкомитета, это сделано в связи с тем, что некоторые СМИ распространили рейтинг лидеров акции, искаженный “накрутками” при голосовании.

На протяжении прошлых выходных, сообщает пресс-служба, используя искусственные “накрутки”, определенная группа людей попробовала повлиять на результаты голосования. Следовательно, результаты голосования за три прошлых дня были исключены из общего числа проголосовавших.

Учитывая это, сообщает пресс-служба, на сегодня перечень 10 самых рейтинговых украинских памятников выглядит так: заповедник „Каменец”, дендропарк „Софиевка”, заповедник „Хортица”, музей „Писанка”, заповедник „Херсонес Таврический”, Киево-Печерская Лавра, Хотинская крепость, Ливадийский дворец, София Киевская, Одесский оперный театр.

Именно этот Топ-10 лидеров на данный момент является официальным, отмечает пресс-служба, и просит СМИ не тиражировать рейтинг, недавно распространенный в Интернете.

Между тем, сообщает пресс-служба, технические службы официального сайта акции 7chudes.in.ua готовят новые системы защиты голосования. Оргкомитет сообщает, что уже 1 августа голосование будет возобновлено.

Согласно условиям конкурса, окончательное решение по определению 7 чудес Украины будет принято в канун Дня Независимости на основании интернет-голосования и заключения экспертов (ученых, историков, деятелей культуры, экспертов в области туризма).