Ученые узнали, что скрывает "голубая дыра" у берегов Австралии (фото)

Ученым удалось проникнуть в крупную карстовую воронку в районе австралийского острова Дэйдрим-Айленд. Об этом сообщил океанолог Джонни Гаскел, передает РИА Новости.

"Голубая дыра", которая находится в самом сердце Большого Барьерного рифа, издавна привлекала внимание исследователей, однако только сейчас они смогли спуститься в нее. Одной из основных проблем до сегодняшнего дня была ее удаленность — путь от воронки до ближайшего порта занимает 10 часов.

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По словам Гаскела, команда аквалангистов погрузилась на глубину 20 метров и обнаружила, что недра кишат живыми организмами. "Я был очень рад тому, что мы увидели крупную колонию здоровых кораллов", — рассказал он.

Беспокойство ученого по поводу фауны "голубой дыры" вызвано массовой гибелью водорослей зооксантелл, которая может привести к исчезновению Барьерного рифа.

Океанолог отметил, что исследованная воронка может быть значительно древнее аналогичного образования у берегов Белиза.