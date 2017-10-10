"Глаз дьявола": португальским городом пронеслось уникальное огненное торнадо (видео)

Настоящий огненный смерч удалось снять на видео в Португалии. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В самый разгар лесных пожаров, от которых страдает весь центральный регион страны, огненное торнадо пронеслось по городу Арганил. Местные окрестили воронку "глазом дьявола".

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Пылающее торнадо - очень редкое явление. Оно возникает из-за перепада температур, когда ветер поднимает полыхающую пыль в холодный воздух, образуется воронка, внутри которой горит огонь.

Лесные пожары в Португалии продолжаются уже более месяца. Их жертвами стали уже более 70 человек. Бороться с огнем мешает аномальная жара свыше 40 градусов.