Facebook разрабатывает устройство для общения по видеосвязи - Bloomberg

Facebook разрабатывает устройство, предназначенное для переговоров по видеосвязи. Его могут представить весной 2018 года, пишет Bloomberg.

Как рассказали источники издания, планируется, что устройство будет иметь сенсорный дисплей размером приблизительно с экран среднего ноутбука, а также камеру, способную реагировать на движение. Оно будет предназначено для применения в домашних условиях.

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Первая демонстрация продукта ожидается на профильной конференции F8, которая состоится весной 2018 года. Прототипы уже созданы, их используют в пробном режиме.

Как отмечает Bloomberg, Facebook также работает над еще одной новинкой - "умным" голосовым динамиком для управления домашней техникой. Компания пытается привлечь к реализации этого проекта опытных сотрудников Apple.

Ранее некоторые фирм представили свои устройства такого типа. В их числе динамик Google Home, который работает на основе электронного помощника Google Assistant.

Оба устройства разрабатывают на базе экспериментального производственного комплекса Facebook под названием Building 8. Как ожидается, они будут работать на операционной системе Android. Официальных подтверждений со стороны Facebook по поводу данных новинок пока не поступало.