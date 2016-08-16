Google запускает собственное приложение для видеозвонков

Таким образом компания ответила на разработки конкурентов - сервисы FaceTime от Apple, Skype от Microsoft и мессенджер Facebook, передает Би-би-си. Функционал приложения во многом повторяет разработки аналогичных сервисов. Единственным отличием является то, что Duo показывает изображение с камеры звонящего человека еще до ответа на звонок.

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Google считает, что эта особенность облегчит пользователям принятие решения о том, отвечать на звонок или нет.

О создании нового приложения Google объявил еще в мае, но запустили сервис только сейчас.

Сервис Duo работает как на платформе Android, так и на смартфонах Apple. Звонки защищены шифрованием, а качество видео меняется в зависимости от скорости соединения, отмечают в Google.

Как и в приложении FaceTime на iOS, для звонков по Duo нужно знать только номер телефона абонента.

При использовании других сервисов (например, мессенджера Facebook) обоим пользователям требовалось войти в свой аккаунт в приложении, чтобы использовать функцию видеозвонков.

У Google уже есть сервис видеозвонков Hangouts, запущенный в 2013 году. Но компания теперь больше позиционирует этот сервис как инструмент для бизнес-переговоров.

Duo же был представлен как более простой и надежный способ связи с друзьями и семьей.

Ожидается, что в ближайшее время Google запустит и еще одно новое приложение. Речь идет о мессенджере Allo.

Новый мессенджер будет предлагать ответы на вопросы собеседника. Например, если собеседник пришлет фотографию собаки, то приложение предложит написать: "Милая собака!"

По словам представителей Google, все сообщения в Allo будут зашифрованы. Пользователям будет доступен и режим Incognito mode - секретные чаты с исчезающими сообщениями. В этом мессенджер напоминает аналогичную функцию приложения Telegram.

Также пользователи смогут пообщаться с виртуальным помощником Google Assistant и даже сыграть с ним в разные игры. Google Assistant может решать и довольно сложные задачи - например, помочь выбрать фильмы для просмотра вечером и купить билеты в кино.