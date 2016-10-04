Google представила сразу два смартфона собственной разработки

Корпорация Google представила первые смартфоны, "снаружи и внутри" спроектированные ее собственными усилиями. Об этом пишет VentureBeat.

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Как и в случае с отложенной в долгий ящик линейкой Nexus, главная ставка сделана на программную составляющую, а не на "железо". Смартфоны поставляются с Google Assistant, достучаться до которого можно известной фразой “OK, Google” или нажав и удерживая кнопку "Домой". Ассистент может применяться в самых разных сценариях, в том числе, и для взаимодействия с приложениями Google.

Смартфоны получили четырехъядерный 2.15GHz процессор Snapgradon 821, 4 Гб оперативной памяти, 32 или 128 Гб постоянный накопитель, 12,3-Мп основную и 8-Мп фронтальную камера.

В отличии от последнего iPhone, здесь будет мини-джек. На задней панели размещен сканер отпечатка пальцев. Основной порт - USB-C.

Разница между Pixel и Pixel XL заключается в размере экрана (5 дюймов проти 5,5), а также объеме батареи (2770mAh или 3450mAh).

Производством новых смартфонов будет заниматься HTC, но на корпусе их логотипа не будет. Продаваться "пиксели" будут по цене в 650 долларов за младшую модель и 770 за старшую.