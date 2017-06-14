Астрономы предположили, что у Солнца могла быть звезда-близнец

Большинство солнцеподобных звезд во Вселенной рождаются парами. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Беркли, проанализировав данные радиообзора пылевого облака в созвездии Персея. В ходе обзора им удалось обнаружить целый ряд молодых звезд возрастом не более полумиллиона лет, и тех, чей возраст не превышает 1 млн лет, как пишет "Газета.ру".

Читайте такжеОгромные огненные взрывы: на Солнце зафиксировали аномальные вспышки

Из них 45 оказались одиночными звездами, 19 двойных и пять – с большим числом компонент. Лишь одна модель звездообразования, разработанная учеными, смогла соответствовать наблюдаемым результатам – та, в которой все звезды рождаются из газо-пылевого облака парами. Основываясь на этом, ученые предположили, что Солнце также сформировалось вместе со звездой-близнецом, который по прошествии миллиардов лет отдалился от него и смешался с другими звездами в ближайшей к нам области галактики.

«В соответствии с нашей гипотезой, одиночные маломассивные звезды типа Солнца не являются первичными. Они – результат разрушения двойных систем», — пояснил Стивен Сталер, автор статьи, принятой к публикации в журнала MNRAS.