"По стопам Galaxy Note 7": Apple отзовет почти 90 тысяч смартфонов из-за проблем с батареей

Об этом сообщает The Times of Oman со ссылкой на Министерство экономики ОАЭ, которое, по информации издания, получило официальное письмо от американской компании.

Причина отзыва телефонов заключается в их внезапном отключении и, как отмечается, не связана с безопасностью. Запущенная программа возврата касается устройств, произведенных в сентябре-октябре 2015 года. Проверить необходимость отзыва устройства можно на специальной странице.

О запуске программы по замене аккумуляторов в iPhone 6s в связи с большим количеством жалоб пользователей на внезапные отключения устройств компания Apple объявила в ноябре 2016 года. По словам владельцев, бракованный смартфон мог выключиться при заряде батареи выше 40 процентов.

В ноябре 2016 года корпорация Apple признала наличие неисправности сенсорного экрана iPhone 6 и запустила программу по ремонту бракованных устройств. Исправление проблемы обойдется пользователям в 149 долларов.