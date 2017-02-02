"По стопам Galaxy Note 7": в США семейная пара пожаловалась на загоревшийся iPhone 6 Plus

18:00, 02 февраля 2017
Наука и IT
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Жительница штата Флорида заявила о том, что ее iPhone 6 Plus загорелся во время зарядки ночью на тумбочке.  

REUTERS

Смартфон загорелся в спальне семейной пары, пока они спали., передает ZN.UA со ссылкой на GSMarena.

При этом, загорелся  iPhone 6 Plus, который был куплен 2,5 года назад. Как подчеркивает издание, в последнее время смартфон очень быстро терял заряд батареи.

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"Мое лицо было так близко к смартфону, когда он внезапно загорелся, что это разбудило меня. К счастью, я чутко сплю. Буквально, со стороны телефона шло пламя", - рассказала журналистам пострадавшая.

Представители Apple заявили о том, что им известно об инциденте и они пообещали пострадавшей компенсацию. Еще один пользователь iPhone 6 Plus заявил о том, что его смартфон не зарядился, хотя простоял на зарядке всю ночь, а утром он обнаружил, что аккумулятор вздулся, хотя это и не привело к возгоранию.

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Теги: #США#iPhone#Аpple