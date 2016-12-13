Ученые обнаружили планету, где идут дожди из рубинов и сапфиров

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Данная планета стала одной из первых, которые были открыты и чье существование было подтверждено орбитальным телескопом "Кеплер".

Отмечается, что "Кеплер" беспрерывно следил за HAT-P-7b на протяжении первых 4 лет работы. В ходе наблюдений оказалось, что самая яркая (и горячая) точка в атмосфере HAT-P-7b постоянно двигалась, а не стояла в том месте, которое прямо "смотрит" на звезду и получает от нее больше всего тепла. Это свидетельствует о том, что в воздухе планеты бушуют мощные шторма.

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В свою очередь облака, как свидетельствуют исследования астрономов, состоят из корунда – минерала, составляющего основу рубинов и сапфиров. Такие облака, если они задерживаются на ночной стороне, где это соединение может существовать в жидкой форме, могут насыщать нижние слои атмосферы HAT-P-7b "рубиновыми" и "сапфировыми" каплями, говорится в статье.

Как считают ученые, облака формируются на границе между дневной и ночной стороной HAT-P-7 b, где температуры достаточно низки для конденсации сапфиров и рубинов из паров корунда.

Ранее ученые космического агентства NASA обнаружили в галактике Млечный путь планету с плохими погодными условиями.