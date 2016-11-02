NASA нашло планету с адской температурой и "стеклянными" дождями

Ученые убеждены, что самая плохая погода – на екзопланете HD 189733b, расположенной в созвездии Лисички на расстоянии в 63 световых года от Земли, говорится на сайте NASA.

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Астрономы предполагают, что новая планета намного горячее Земли, ее температура составляет 3 тысячи градусов по Цельсию. Кроме того, скорость ветра на поверхности экзопланеты может достигать 2 км/с.

А в верхних слоях атмосферы планеты, по словам ученых, есть силикаты, благодаря чему на поверхность выпадают "стеклянные" дожди.

Ранее ученые заявили о том, что Девятая планета может "выбросить" из Солнечной системы по крайней мере один газовый гигант.