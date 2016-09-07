Apple представила долгожданный iPhone 7

"Это лучший iPhone, который мы создавали", - заявил старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple Фил Шиллер.

"Мы не говорим, что iPhone заменит вам «зеркалки», но уверены, что это лучшая камера, которая когда-либо была в смартфонах", - сказал Шиллер о камере.

iPhone 7 Plus имеет две 12-мегапиксельных основных камеры. Одна широкоугольная, вторая телефото. Два модуля позволили добавить в iPhone оптический зум.

Фронтальная селфи-камера - теперь 7 мегапикселей.

Шиллер отметил, что улучшена цветокоррекция, которой славятся смартфоны Apple.

Камера выполняет 100 млрд операций за 25 миллисекунд при спуске затвора, рассказал Шиллер.

iPhone 7 имеют только один модуль камеры.

Новые смартфоны водонепроницаемы и защищены от пыли.

Новый цвет - черный. Одна из черных версий смартфона отделана стеклом.

Цена нового iPhone 7 начинается от $649.

Шиллер представил также новые беспроводные наушники Apple AirPods стоимостью $159 - при выпуске нового смартфона компания отказалась от традиционного 3,5-миллимметрового разъема.

Однако пользователи смогут подключить к iPhone любые наушники с помощью переходника.

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