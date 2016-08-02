В NASA уточнили сроки высадки астронавтов на астероид

Запуск аппарата ARM запланирован на декабрь 2021 года, а высадка астронавтов на фрагмент астероида - на 2026 год, передает Lenta.ru. Наиболее вероятным кандидатом на выполнение функции носителя является разрабатываемая сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System). Вместе с ARM к астероиду планируется отправить полезную нагрузку массой около 50 кг, созданную партнерами.

Читайте такжеВ NASA намерены превратить астероид в космический корабль

В феврале было принято решение о переносе сроков миссии ARM. В марте сообщалось, что высадка астронавтов может быть назначена на 2026 год (изначально планировалось осуществить это в 2023 году).

Миссия ARM включает отправку к астероиду космического аппарата и транспортировку с его помощью фрагмента на окололунную орбиту. Осколок астероида в дальнейшем должны при помощи пилотируемого корабля Orion посетить астронавты. Миссия ARM предполагает отработку технологии полета к Марсу.