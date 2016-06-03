NASA опубликовало видео падения астероида над США

Видео падения опубликовано на канале NASA в Youtube.

Согласно последним данным, небольшой астероид диаметром около 1-2 метров и массой в несколько тонн вошел в атмосферу Земли над Аризоной около 4 часов утра по местному времени.

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По информации NASA, скорость этого астероида составила около 64,700 километров в час.