NASA опубликовало видео падения астероида над США
11:29, 03 июня 2016Наука и IT
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В четверг в американском штате Аризона ночное небо на несколько секунд осветилось из-за падения метеорита, ослепив камеры наблюдения за метеорами.
Астероид осветил небо над Аризоной
Видео падения опубликовано на канале NASA в Youtube.
Согласно последним данным, небольшой астероид диаметром около 1-2 метров и массой в несколько тонн вошел в атмосферу Земли над Аризоной около 4 часов утра по местному времени.
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По информации NASA, скорость этого астероида составила около 64,700 километров в час.
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