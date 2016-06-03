NASA опубликовало видео падения астероида над США

11:29, 03 июня 2016
Наука и IT
4187 1

В четверг в американском штате Аризона ночное небо на несколько секунд осветилось из-за падения метеорита, ослепив камеры наблюдения за метеорами.

а

Видео падения опубликовано на канале NASA в Youtube.

Согласно последним данным, небольшой астероид диаметром около 1-2 метров и массой в несколько тонн вошел в атмосферу Земли над Аризоной около 4 часов утра по местному времени. 

Читайте такжеНад Аризоной пролетел небольшой астероид

По информации NASA, скорость этого астероида составила около 64,700 километров в час.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter