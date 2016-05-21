NASA показало снимок испаряющихся камней на Марсе

Огромные валуны располагаются на местности, покрытой песчаными дюнами. Сублимация (переход вещества из твердого состояния в газообразное минуя жидкое) углекислоты происходит под действием солнечного света, передает Lenta.ru. Место сублимации можно заметить по темным пятнам на снимке.

Читайте такжеHubble сфотографировал Марс с рекордно близкого расстояния (фото)Изображение получено научным инструментом HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) станции MRO (Mars Reconnaissance Orbiter).

В настоящее время на орбите Марса находятся пять станций. Из них три - американские: Mars Odyssey (с 2001 года), MRO (с 2006 года) и MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN, с 2014 года). На поверхности Красной планеты действуют американские марсоходы Opportunity (с 2004 года) и Curiosity (с 2012 года). Ровер Opportunity - рекордсмен по продолжительности работы, а аппарат Curiosity - самый тяжелый планетоход (его масса - 900 кu). К Марсу направляется российско-европейская станция ExoMars-2019, включающая в себя орбитальный зонд TGO (Trace Gas Orbiter) и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli. Станция должна достигнуть Красной планеты в середине октября 2016 года.