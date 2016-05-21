NASA показало снимок испаряющихся камней на Марсе
NASA показало снимок гигантских валунов на Марсе, покрытых испаряющейся углекислотой. Этот процесс, происходящий на южном полушарии планеты, означает завершение зимы.
Огромные валуны располагаются на местности, покрытой песчаными дюнами. Сублимация (переход вещества из твердого состояния в газообразное минуя жидкое) углекислоты происходит под действием солнечного света, передает Lenta.ru. Место сублимации можно заметить по темным пятнам на снимке.
Читайте такжеHubble сфотографировал Марс с рекордно близкого расстояния (фото)Изображение получено научным инструментом HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) станции MRO (Mars Reconnaissance Orbiter).
В настоящее время на орбите Марса находятся пять станций. Из них три - американские: Mars Odyssey (с 2001 года), MRO (с 2006 года) и MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN, с 2014 года). На поверхности Красной планеты действуют американские марсоходы Opportunity (с 2004 года) и Curiosity (с 2012 года). Ровер Opportunity - рекордсмен по продолжительности работы, а аппарат Curiosity - самый тяжелый планетоход (его масса - 900 кu). К Марсу направляется российско-европейская станция ExoMars-2019, включающая в себя орбитальный зонд TGO (Trace Gas Orbiter) и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli. Станция должна достигнуть Красной планеты в середине октября 2016 года.