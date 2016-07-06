Ученые рассчитали оптимальную продолжительность взгляда в глаза

Ученые отмечают, что взгляд в глаза играет важную роль в социальной жизни: если смотреть слишком быстро, то возникает риск показаться лживым и недобросовестным, если слишком долго - слишком настойчивым и вторгающимся в чужую жизнь, передает Lenta.ru.

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Чтобы узнать среднюю длительность допустимого взгляда, ученые собрали 498 добровольцев и попросили их посмотреть видеозапись, где актер смотрит прямо на них с экрана. Когда выдерживать взгляд становилось слишком неудобно, участники опыта нажимали кнопку.

В среднем оптимальная продолжительность взгляда «глаза в глаза» составила 3,3 секунды (плюс-минус 0,7 секунды). К удивлению исследователей, продолжительность взгляда не зависела от таких фундаментальных факторов, как пол, психологический тип личности или привлекательность лица. Больше всего на допустимую длительность визуального контакта влияло расширение (и сужение зрачков). Чем дольше человек был готов выдерживать взгляд глаза в глаза, тем быстрее у него расширялись зрачки.

В 2014 году нейробиологи из университета Джона Хопкинса обнаружили, что скорость движения глаз (глазных саккад) связана со скоростью принятия решений и с нетерпеливостью. Оказалось, что скорость саккад сильно коррелирует с нетерпением: люди, у которых глаза двигаются быстрее, менее склонны дожидаться команды и более склонны действовать.