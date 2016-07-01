Украинский хакер взломал более шести тысяч компьютеров в 100 странах мира

Об этом сообщается на официальном сайте частной украинской команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события CyS Centrum.

«На текущий момент ему (хакеру – УНИАН) вручено уведомление о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст. 361 УК Украины. За более чем полтора года с использованием вышеупомянутой программы было заражено более 6 тыс. компьютеров из более 100 стран мира. В ТОП-7 стран по количеству заражений попали: США, Россия, Польша, Таиланд, Германия, Великобритания и Украина», - говорится в сообщении.

Согласно данным CyS Centrum, хакерской атаке подверглись также логины и пароли от веб-ресурсов банков и государственных учреждений Украины.

Как сообщается на официальном сайте Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, злоумышленник размещал вредоносные ссылки на программу Pony v2.0 в тематических группах игрового сообщества Steam. После попадания на компьютер жертвы, программа собирала все данные об именах и паролях пользователя, после чего отправляла их хакеру. Всего злоумышленник похитил более 15 тыс. учетных записей Steam.

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«Как оказалось, преступник хотел обогатиться за счет продажи игровых электронных аксессуаров вроде ключей от сундуков игры "DOTA 2", полученных в результате несанкционированного доступа к компьютерам жертв», - уточнили в Киберполиции.

При этом, согласно данным правоохранителей, большинство похищенных данных принадлежат гражданам США и стран Евросоюза. В общей сумме количество скомпрометированных паролей украинских пользователей составило всего 3,74%.

Справка УНИАН. Киберполиция - это подразделение Национальной полиции Украины, основной целью которого является мгновенное реагирование на киберпреступления и киберугрозы, а также ведение международного сотрудничества по обезвреживанию транснациональных преступных группировок в этой сфере. Набор в украинскую киберполицию начался в октябре 2015 года.