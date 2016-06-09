Хакеры украли и выставили на продажу более 30 миллионов паролей учетных записей Twitter

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специализированный онлайн-портал LeakedSource.

По его информации, хакер, действующий под псевдонимом Tessa88, получил доступ к базе данных, содержащей информацию об адресах электронной почты, логинах и паролях пользователей данной сети. Украденные данные выставлены злоумышленником на продажу в так называемом теневом сегменте интернета за 10 биткоинов (примерно $5,8 тыс.).

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Представители Twitter заявили, что речь не идет о взломе внутренних служб компании. По их мнению, для кражи учетных записей хакер использовал вредоносное программное обеспечение, которое встраивалось в интернет-браузеры и скрытно передавало введенные через них данные злоумышленнику. "Мы работаем над тем, чтобы защитить аккаунты наших пользователей", - говорится в заявлении Twitter.

LeakedSource выборочно провел проверку 15 выставленных на продажу аккаунтов и подтвердил, что все они являются действующими.