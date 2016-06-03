Над Аризоной пролетел небольшой астероид

Об этом сообщает NASA.

Небесный объект диаметром около 2 метров и весом несколько тонн вошел в атмосферу Земли над Аризоной около четырех часов утра по местному времени.

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По подсчетам экспертов NASA, скорость астероида составила около 64 тыс. километров в час. Кинетическая энергия небесного тела составляла примерно 10 килотонн.

По оценкам свидетелей, объект появился на высоте 57 миль в районе Национального парка Тонто и двигался практически на юг. Последний раз его наблюдали на высоте 22 мили.

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"Никаких сообщений о разрушениях или ранениях не было. Сообщалось, что было много света и несколько громких звуковых ударов", – сообщил сотрудник NASA из отдела по изучению метеоритов в Центре космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама) Билл Кук.