Археологи обнаружили старейшие в истории Лондона рукописные документы

Находка сделана во время земляных работ в финансовом центре Лондона на месте стройплощадки для новой штаб-квартиры компании Bloomberg, передает Би-би-си. Из этих табличек археологам на данный момент удалось расшифровать 87 штук.

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На одной из них стоит дата: 8 января 57 года нашей эры. Эта табличка, как говорят ученые, является самым старым рукописным документом, относящимся к истории Лондона.

Еще одна табличка, по мнению археологов, относится к 65-80 годам нашей эры. На ней указан адрес: "Лондон, Могонтиусу" - это самое старое упоминание города, который римляне называли Лондиниумом.

Таблички представляют собой деловую корреспонденцию: их авторы просят о различных одолжениях, например, вернуть долги или выдать кредиты.

Судя по этим табличкам, в то время Лондон населяли предприниматели и солдаты - в основном выходцы из Галлии и бассейна реки Рейн.

Таблички были найдены на дне реки Уолбрук, русло которой сейчас проходит по подземным туннелям.