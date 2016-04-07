В Шотландии нашли первый сборник пьес Шекспира

Сборник был издан через семь лет после смерти Шекспира в 1616 году, передает Би-би-си. В нем собраны 36 пьес, 18 из которых до этого не были опубликованы.

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В частности, в книге представлена первая печатная версия пьес "Макбет", "Двенадцатая ночь", "Юлий Цезарь", "Как вам это понравится" и "Буря".

На первой странице издания также помещен знаменитый портрет драматурга работы известного английского гравера Мартина Друшаута.

Тираж Первого Фолио, вероятно, не превышал тысячи экземпляров. До наших дней сохранилось около 230 книг этого издания, причем 79 из них хранятся в Шекспировской библиотеке Фолджера.

Сборник обнаружили в преддверии 400-летия со дня смерти драматурга, которое будет отмечаться в конце апреля.