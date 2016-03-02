Экипаж МКС успешно вернулся на Землю

Об этомсообщили в Центре управления полетами, передает Lenta.ru. Спускаемая капсула корабля, отстыковавшегося от станции, приземлилась в 147 км от города Жезказган сегодня утром. На Землю вернулись участники 46-й экспедиции на МКС астронавт NASA Скотт Келли и космонавты Сергей Волков и Михаил Корниенко.

Читайте такжеАмериканский и российский космонавты побили рекорд пребывания на МКС

В обеспечении посадки были задействованы 12 вертолетов Ми-8 со спецоборудованием на борту, 4 самолета Ан-12 и Ан-26 и 18 вездеходов.

Скотт Келли и Михаил Корниенко впервые в истории МКС провели на ее борту почти год (340 суток), Сергей Волков - 182 дня. До этого длительные экспедиции на орбиту осуществлялись только на российской орбитальной станции "Мир" почти 20 лет назад.

На борту МКС остались работать астронавт NASA Тимоти Копра, британец Тимоти Пик и россиянин Юрий Маленченко. Следующая экспедиция в составе американского астронавта Джеффри Уильямса и россиян Алексея Овчинина и Олега Скрипочки отправится на станцию с космодрома Байконур 19 марта.