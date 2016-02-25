Британский астронавт с борта МКС сделал снимок северного сияния (фото)

Изображение опубликовано на сайте NASA. В подписи к нему астронавт написал "МКС только что пролетела сквозь туман северного сияния. Жутко, но очень красиво". Вспышки северного сияния не только изумительно выглядят, но и представляют интерес для исследователей, изучающих солнечную энергию. Северное сияние является одним из эффектов, вызванных появление частиц солнечной энергии. Частицы образуют стойкий поток, получивший название "солнечный ветер", который появляется в результате корональных выбросов на Солнце".

Читайте такжеNASA показало лучшие снимки Земли, сделанные с борта МКС в этом году (фото)

Как сообщал УНИАН, военный летчик в отставке майор Тим Пик прибыл на МКС в составе международного экипажа 15 декабря 2015 года. Он стал первым гражданином Великобритании, который отправился в космос под эгидой ESA. Вместе с ним на станцию были доставлены российский космонавт Юрий Маленченко и американский астронавт Тимоти Копра. Кроме того, на МКС находятся два космонавта-бортинженера Роскосмоса (Сергей Волков и Михаил Корниенко) и командир 46-го экипажа, астронавт NASA Скотт Келли.