Китайский браузер обошел Apple Safari на мобильном рынке

Об этом свидетельствует статистика независимой компании StatCounter, передает Lenta.ru. Увеличение доли рынка стало следствием роста популярности браузера в ряде стран Азии. Так, в Индии UC Browser на начало октября 2015 года занимал 54,42% рынка, а в Индонезии – 49,05%. Браузер также занимает первое место на рынке Пакистана, где его доля в октябре увеличилась до 33,76%.

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UC Browser был разработан входящей в Alibaba Group компанией UCWeb. Первая версия для устройств на платформе Java появилась на свет в 2004 году, а шестью годами позже была представлена версия для iOS и Android. Программа использует сжатие страниц с помощью прокси-серверов и специальные настройки для оптимизации скорости, а также способен приспосабливаться к условиям различных сетей и поддерживать мультизагрузку файлов.

Первое место среди мобильных браузеров занимает Chrome, его доля рынка на конец октября составляет 35,85%, что на 1,47% больше чем месяцем ранее. UC Browser занимает второе место с долей 17,42%, что на 0,6% больше, чем месяцем ранее. У Safari доля в октябре составила 16,38%, что на полпроцента меньше, чем месяцем ранее. Еще один популярный мобильный браузер Opera продолжает терять пользователей. Его рыночная доля снизилась с сентябрьских 13,32% до 12,54%.