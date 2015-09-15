В Apple назвали дату выхода операционной системы OS X El Capitan

Анонсированная в июне этого года на конференции WWDC платформа El Capitan — не столь масштабная с точки зрения обновлений, как прошлогодняя Yosemite, передает Лента.ру.

Среди наиболее значимых обновлений El Capitan — графический движок Metal, который обеспечивает более плавную графику в играх и ресурсоемких приложениях, работа с двумя приложениями параллельно на одном экране и новый системный шрифт San Francisco.

Обновились и штатные приложения системы. В браузере Safari функция Pinned Sites позволит закреплять часто используемые сайты, а новая кнопка Mute — заглушать звук, идущий с любой вкладки. На картах появились маршруты общественного транспорта, а поиск на естественном языке Spotlight дополнен новыми источниками как в Сети, так и среди приложений на компьютере.

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Наконец, El Capitan позволит просматривать на компьютере недавно анонсированные Live Photos — комбинацию фотографий и коротких видеороликов со звуком, которые можно снимать на новые iPhone 6s и 6s Plus. При более ранних версиях системы эти снимки будут отображаться без видео-эффекта, только как статичные фотографии.

Платформа OS X El Capitan будет доступна для загрузки бесплатно.